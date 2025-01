Juventusnews24.com - Cantore racconta: «La Juventus è casa, so che mi darà tantissimo anche in futuro. Rinnovo e obiettivi: vi dico tutto»

di RedazioneNews24parla così dopo l’ufficialità delcon laWomen: le dichiarazioni dell’attaccante bianconera dopo la firmaSofiaha parlato ai canali ufficiali bianconeri dopo l’ufficialità del suocon laWomen.QUANTO CONTA IL– «È un rapporto che è nato ormai sette anni fa e questoè particolarmente emozionante. Significa, ancora una volta, grande fiducia da parte del Club e quindi sono molto contenta di questo passo fatto insieme. Laper me ormai èquando sono stata in prestito mi sono sempre sentita parte di questa famiglia. Mi ha aspettato in alcuni momenti e mi ha datoe so che sarà cosìin».STAGIONE ATTUALE – «Sono felice di come sta andando questa stagione sia come squadra che dal punto di vista personale.