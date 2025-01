Nerdpool.it - Cameron Diaz torna alla ribalta: il suo primo film in dieci anni è un successo certificato su Netflix

Leggi su Nerdpool.it

Back in Action, ildidopo oltre un decennio, è diventato untravolgente su. Dopo il suo debutto sulla piattaforma il 17 gennaio, ilsi è posizionato alposto nella classifica deipiù visti super l’ultima settimana. I numeri sono impressionanti: Back in Action ha registrato 46,8 milioni di visualizzazioni e 88,9 milioni di ore di streaming. Una performance che surclassa la concorrenza: al secondo posto si trova il sequel animato Pets 2 – Vita da animali, con 8,9 milioni di visualizzazioni e 12,7 milioni di ore.Un ritorno attesoNelsi riunisce con Jamie Foxx, suo co-protagonista ine. I due interpretano ex agenti della CIA che, dopo aver abbandonato la vita da spie, si ritrovano costretti are in azione quando la loro copertura viene scoperta.