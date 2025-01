Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, arriva la prima mossa degli inglesi: verrà presentata quest’offerta alla Juve

di RedazionentusNews24la: cosa succederà questa settimana per il terzino dellaSecondo quanto riportato da Nicolò Schira, sarà una settimana molto importante per il calciomercatosoprattutto per quanto riguarda il futuro di Andrea. Ildovrebbe avanzare nei prossimi giorni laofferta ufficiale per convincere i bianconeri a lasciar partire il terzino.PAROLE – «Ilpresenterà questa settimana laoffertantus per provare ad ingaggiare Andrea».Leggi suntusnews24.com