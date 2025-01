Juventusnews24.com - Cambiaso lento, impreciso e distratto dalle voci sul Manchester City? Cosa dicono i suoi numeri in Club Brugge Juve

di Luca Fiorettisulnell’ultima sfida di Champions traVa detto che un po’ tutta la formazione di Thiago Motta ha tutt’altro che brillato nella gelida serata di Bruges. Ma da uno come, reduce da un’ultima annata sotto la gestione Allegri molto positiva e da una prima metà di stagione davvero importante, semplicemente te lo aspetti di meno. Invece anche l’esterno bianconero, su cui si fanno sempre più insistenti ledi un possibile affondo delgià in questa sessione invernale, è risultato un po’ imballato:e anche poco ispirato,non ha saputo dare il suo classico contributo come ha felicemente abituato i tifosi dellantus sin dal suo rientro alla base dal prestito al Bologna.