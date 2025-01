Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6, il trailer di lancio presenta la Stagione 2

ofOps 6 è pronto ad accogliere la2, in arrivo nello specifico il 28 gennaio 2025, con Activision che ha deciso di pubblicare ildicosì dare questo nuovo aggiornamento carico di novità.Il publisher americano, di proprietà di Microsoft, ha rivelato che grazie a questa nuova seasonOps 6 riceverà sei nuove mappe, armi e modalità inedite, oltre a miglioramenti fondamentali per garantire un’esperienza di gioco più sicura e competitiva.Ildidella2 diofOps 6 offre un assaggio delle principali aggiunte al gioco. Tra le novità più attese troviamo le sei nuove mappe: Bounty, Dealership, Lifeline e The Tomb saranno disponibili sin dal, mentre Bullet e Grind arriveranno a metà. La modalità Zombie si arricchisce con The Tomb, mentre il celebre Gun Game farà il suo ritorno per la gioia dei fan.