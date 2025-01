Rompipallone.it - Calciomercato Napoli, ribaltone improvviso: salta tutto

Ultimo aggiornamento 22 Gennaio 2025 13:16 di Giancarlo Spinazzola, arriva la notizia che non ti aspetti:il grande obiettivoIlprimo in classifica lavora in vista dell’appuntamento imperdibile in programma sabato: al Maradona, infatti, arriva la nemica storica, la Juventus di Thiago Motta. Di fatto è “La partita” per gli azzurri che non vogliono più fermarsi dopo la splendida vittoria conquistata in casa dell’Atalanta.Se al centro sportivo di Castel Volturno la squadra lavora senza sosta per prepararsi al meglio in vista del match, il ds Manna è a Milano provando a rinforzare la rosa in questa sessione di gennaio. Sono già arrivati Scuffet – scambio con Caprile – il giovane centrocampista Hasa dal Lecce e sopratBilling., si lavora ai rinforzi: ma c’è una brutta notiziaServe, però, un sostituto di Kvaratskhelia: il georgiano ha lasciato a metà stagione lasciando un vuoto non da poco che dev’essere rimpiazzato da un top player, come ha spiegato a chiare lettere Antonio Conte.