Oasport.it - Calcio, pokerissimo Atalanta in Champions League. Prima gioia per il Bologna, ancora un pari per la Juventus

La serata diporta alitaliano due vittorie ed un pareggio. Una giornata cominciata con il netto successo dell’contro gli austriaci dello Sturm Graz, mentre in serata è arrivata laeuropea per ilcontro il Borussia Dortmund e l’ennesimo pareggio dellain Belgio contro il Club Brugge.L’si diverte davanti ai propri tifosi e si assicura un posto nei playoff. La certezza di essere tra le migliori ventiquattro è aritmetica ed ora nella trasferta di Barcellona la squadra di Gasperini si giocherà addirittura l’accesso tra le prime otto. Nel primo tempo è lo scatenato Mateo Retegui ad aprire la contesa al dodicesimo, ma l’deve poi attendere il secondo tempo per completare la festa con i gol di Pasalic, De Ketelaere, Lookman e Brescianini.