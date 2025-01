Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti, il numero uno del Crer. Promozione, il disegno di Alberici:: "Passare da 18 a 16 squadre»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Vorremmo portare nel più breve tempo possibile lada 18 a 16". Simone, presidente del, ha ribadito quella che è la sua volontà ormai da un anno anche lunedì sera, ospite negli studi di Zona D su Trc Bologna. "Abbiamo appena finito un girone di andata bello tosto – ha spiegato – e se per l’Eccellenza, che è la nostra Serie A, le 18sono un habitat perfetto, perché chi ambisce alla D deve mettersi in gioco con questi numeri, per laribadisco come vorrei in tempi brevi ridurre i 4 gironi da 18 a 16. A breve faremo una riunione con le società su questo tema, penso che per tante realtà di34 giornate di gara siano insostenibili".prende spunto dal triplo turno ravvicinato giocato lo scorso 5, 8 e 12 gennaio. "Far fare alle società diquesti tour de force non è il massimo – ha spiegato – ora attendiamo che sabato si giochi la finale della Coppa di Eccellenza poi convocheremo le prime riunioni sul tema.