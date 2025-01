Unlimitednews.it - buon compleanno James titolare della bottega tradizionale di Ferrara

Entrare nella suaequivale a tornare indietro di oltre 50 anni. Gli aromi dei salumi magistralmente esposti nella vetrina in corso Giovecca fanno ormai parte di quella parte dicompletamente cambiata. A pochi passi la chiesa di Santa Chiara delle Cappuccine da un lato e i pochi resti del convento di San Bernardino sulle quali ceneri ha preso vita un secolo fa il vecchio ospedale Sant’Anna. In questo spazio trova posto il negozio di alimentari diStabellini, che proprio oggi compie 78 anni e continua ad amare il suo lavoro. La lunga avventura ditra le mura del negozio di corso Giovecca è iniziata il 2 febbraio del 1968, quando allora 20enne e già esperto salumiere ha rilevato l’attività già esistente. «Ho iniziato da ragazzo in via Borgo di Sotto» racconta Stabellini, mentre sistema in bella vista una scala a pioli utilizzata per appendere salame da sugo.