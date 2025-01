Bufera su La Famiglia il gioco da tavolo che simula la guerra di mafia Indignati i siciliani | Offende la nostra dignità

Leggi su Dayitalianews.com

Circa un anno fa scoppiò una polemica furiosa sui souvenir ispirati allao comunque a personaggi mafiosi venduti in tantissimi negozietti e chioschetti della Sicilia, di cui fu chiesta la messa al bando per evitare che l’isola fosse associata costantemente alla criminalità e all’illegalità. Benché la Sicilia stia facendo di tutto per affrancarsi dall’associazione automatica allae da odiosi pregiudizi, ecco arrivare un’altrascatenata dalda tavola “La– The GreatWar”.In cosa consiste il“La”?Ilè stato prodotto dall’azienda tedesca Boardgame Atelier e ha addirittura vinto il premio As d’Or 2024 in Francia. In cosa consiste il? In un certo senso può essere considerato una sorta di “Risiko” ma in salsa siciliana, ispirato alladidegli anni ’80.