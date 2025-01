Quotidiano.net - Borse europee chiudono miste tra dazi di Trump e investimenti in intelligenza artificiale

Leconcludono la seduta in ordine sparso. Sui mercati c'è preoccupazione in vista delle decisioni di Donaldsui, anche se il presidente americano ha fatto riferimento solo a Messico e Canada e non alla Cina. Sotto i riflettori anche l'annuncio di un forte investimento statunitense sulle infrastrutture per l'. In rialzo Francoforte (+1,01%) e Parigi (+0,86%), poco mossa Londra (-0,04%). Sul fronte valutario il dollaro continua a rafforzarsi sull'euro e sulla sterlina.