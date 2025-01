Lanazione.it - Bonifica: «Verso il completamento del sistema di Montedoglio Occidentale»

Arezzo, 22 gennaio 2025 – Consorzi die Irrigazione fanno tante cose per la tutela e lo sviluppo dei territori, ma non tutti lo sanno, di qui l’importanza di un’”Operazione Verità” per sfatare pregiudizi e far conoscere cosa sono e soprattutto cosa fanno questi enti, esperti di manutenzione dei corsi d’acqua e di distribuzione collettiva della risorsa alle imprese agricole, preziosi strumenti di crescita e sviluppo di ogni territorio. A dirlo sono i numeri che, oggi, in tutta Italia e nello stesso giorno, ANBI, l’associazione nazionale dei Consorzi die Irrigazione, ha scelto di raccontare. I riflettori in Toscana si sono accesi sui sei Enti nati in seguito alla LR 79/2012, che ha avuto il coraggio di classificare ditutto il territorio regionale, di riformare il, di cancellare la precedente frammentazione delle competenze, di affidare ai Consorzi due importanti mission: la gestione del reticolo idrografico e l’irrigazione.