Ilfogliettone.it - Bolletta alle stelle: tutta colpa di questo elettrodomestico | Consuma energia anche quando è spento

Leggi su Ilfogliettone.it

Alcuni elettrodomestici di uso comune continuano a consumereelettricanon lo stiamo usandoPer risparmiare sullaelettrica è importante prendere alcuni accorgimenti che possono fare la differenza. Ad esempio, non tutti sanno che lo standby degli elettrodomestici è un consumo nascosto ma significativo.sembrano spenti, molti elettrodomestici continuano areelettrica, contribuendo a un aumento dei costi ine a un maggiore impatto ambientale.fenomeno, noto come consumo in standby, è spesso sottovalutato, ma rappresenta una voce significativa nel bilancio energetico domestico. Gli apparecchi elettrici che rimangono collegati alla rete, infatti, continuano ad assorbire corrente per alimentare funzioni come i display, i timer o i sistemi di riattivazione, causando sprechi evitabili.