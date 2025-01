Lopinionista.it - “Blackbirds And The Sun Of October”, l’album di Federico Albanese

In arrivo il 7 febbraio, ‘And The Sun Of’ segna il debutto sulla lunga distanza dicon XXIM Records, prestigiosa sub-label di Sony Music con cui l’artista ha pubblicato, nel 2023, l’ep ‘Days Of Passage’.Anticipato dai singoli ‘A Story Yet To Be Told’, ‘Your Spell’ e dalla title-track, ‘And The Sun Of Octber’ è il quinto album di studio per, un lavoro ispirato – e interamente scritto e registrato – nel Monferrato. “E’ un album sul ritorno a casa e sulla riconnessione”, afferma, “soprattutto sull’eredità”.Noto per la sua incessante creatività, in questo progetto, che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera musicale,mostra tutta la sua ricerca, una continua evoluzione di nuovi suoni e sperimentazioni.