Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva 2025. Quattro successi per gli uomini italiani. L'ultimo, nel 2024, targato da Lukas Hofer

Le tradizioni vanno onorate e rispettate. Dunque, per ladeldi, è tempo di chiudere il consueto trittico “O-R-A”. Pertanto, dopo Oberhof e Ruhpolding, è il momento di gareggiare ad Antholz. La lingua magari non cambia, ma la nazione sì! Ci si sposta dalla Germania all’Italia, dove la località porta il nome di.Siamo, ovviamente, in Südtirol. Il borgo altoatesino rappresenta un punto cardine del massimo circuito, poiché è quello in cui si è disputato il maggior numero di gare individuali di primo livello. Nel settore maschile si conta un gran totale di 114 competizioni (34 individuali, 45 sprint, 19 inseguimenti, 16 mass start). D’altronde non solo la tradizione è sconfinata, ma talvolta l’impianto ha recuperato tappe non disputate altrove.Al di là del suddetto dato, Antholz si può fregiare del ruolo di “Classica monumento” avendo ospitato la bellezza di 6 edizioni dei Mondiali.