Better Man è un flop al botteghino: come mai il film su Robbie Williams non sta piacendo?

Nonostante la critica lo abbia accolto in maniera positiva,Man, il biopic musicale suarrivato nelle sale italiane il primo gennaio, non ha convinto il pubblico.Variety riporta, ad oggi ilavrebbe incassato poco più di dieci milioni di dollari, a fronte di un budget di oltre centodieci milioni, che difficilmente potrà essere recuperato. Il carisma dell’ex Take That, una delle popstar più affermate e amate del panorama internazionale, non ha avuto presa sugli spettatori, che hanno disertato, rendendo la pellicola il primo verodel 2025. L’unica speranza, per produttori e regista, oltre che per lo stesso cantante, e che si verifichi quanto già accaduto con un’altra opera di Michael Gracey, The Greatest Showman. Anche il musical con protagonista Hugh Jackman, infatti, era partito in sordina, per poi recuperare terreno nelle settimane successive, grazie al passaparola.