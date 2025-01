Formiche.net - Berlino chiama Roma, così cambieranno i nuovi equilibri in Ue

Il primo passo è stato fatto in Francia, lo scorso anno, quando alle elezioni politiche la destra ha compiuto un balzo in avanti non da poco. Ora è la volta della Germania, che si prepara alle urne con la quasi certa vittoria della Cdu guidata da Friedrich Merz che, tra le priorità del suo possibile governo, ha messo in cima il rapporto con l’Italia di Giorgia Meloni, anche a causa di quella che potrebbe essere una traccia comune concome la composizione dell’esecutivo. Come ci si prepara dunque alla nuova cartina politica europea in due Paesi-chiave come Francia e Germania? In che maniera potranno uscire dall’impasse in cui si trovano, sia per errori strutturali (come il bilancio francese), sia per incapacità di leggere i cambiamenti (come il dossier energetico teutonico)?QuiNon sfuggirà che la vacatio di densità politica tedesca è coincisa con le difficoltà che il governo di Olaf Scholz ha accusato sin dal suo insediamento.