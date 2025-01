Thesocialpost.it - Bergamo, incidente sul lavoro: operaio muore a 64 anni

Un altro tragicosulsi è verificato nel pomeriggio a Calcinate, nella bassa Bergamasca. Undi 64ha perso la vita cadendo da una cisterna durante un rifornimento nella Cava Ghisalba. I soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli ispettori dell’Ats per effettuare i rilievi necessari.L'articolosula 64proviene da The Social Post.