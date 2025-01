Anteprima24.it - Benevento, piove sul bagnato: tre squalificati in vista del Foggia, da valutare Berra e Viviani

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo le tre reti subite contro il Potenza perché la nefasta serata del “” ha portato in dote alla Strega ulteriori conseguenze negative. Simonetti e Viscardi erano in diffida e dopo i cartellini gialli rimediati contro la compagine lucana per loro scatterà la squalifica automatica di un turno e saranno assenti nella delicata sfida di domenica prossima allo “Zaccheria” di. Ma non è finita qui perché contro i rossoneri mister Auteri non potrà contare anche su Pinato, espulso forse con troppa fretta dal direttore di gara per un intervento a centrocampo apparso non cattivo. Anche per lui arriverà l’inevitabile stop in una zona del campo già in emergenza dove Talia non è al meglio per un problema alla schiena e oggi, poi, andranno valutate le condizioni di, costretto a lasciare il campo alla fine del primo tempo per un fastidio muscolare.