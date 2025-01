Bce | Europa si prepari a dazi da Usa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.55 "Il ritmo dei tagli dei tassi dipenderà dai dati ma movimenti graduali sono quelli che al momento mi vengono in mente". Così la presidente Bce Lagarde alla Cnbc a margine dei lavori del World Economic Forum a Davos. Al momento, precisa, il tasso graduale è in una zona compresa fra l'1,75% e il 2,25%. Inflazione? "Se negli Usa dovesse riaccendersi sarebbe principalmente un problema per loro". Sui ventilatialla Ue: "Non mi sorprende" e "qui indobbiamo prepararci e sapere come rispondere. Dialogo deve continuare"