Oasport.it - Basket, in EuroCup Venezia batte l’Hapoel Gerusalemme e vede i playoff

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa al Taliercio la sfida valevole per la sedicesima giornata della stagione regolare didie in campo sono scese la Reyer. Una sfida fondamentale, se non decisiva, per i veneti nella loro caccia a un posto nella seconda fase del torneo., infatti, arrivava all’appuntamento da settima, con 8 vittorie e 7 ko, mentre gli israeliani erano terzi, ma con una sola vittoria in più. E con sei squadre che accedono alla seconda fase quella di oggi era una partita da non perdere. Ecco come è andata.Buona partenza di, che con Parks ed Ennis provano un primo allungo, dopo pochi minuti. Resta avanti la squadra di casa, che però non trova la forza di scappare via e nell’ultimo minuto del primo quarto un contro parziale delfirma il pareggio e le due squadre chiudono i primi 10 minuti sul 17-17.