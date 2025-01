Sport.quotidiano.net - Basket in carrozzina. Santo Stefano, blitz vincente a Padova

Col punteggio di 68-60, laKos Group è tornata alla vittoria dopo le sconfitte subite con Briantea 84 Cantù e Asinara Waves Porto Torres. Il successo è arrivato in casa delMillennium che ha risposto colpo su colpo alle iniziative avversarie. Nel primo tempo i portopotentini hanno espresso una buona incisività in contropiede con Fabio Raimondi ma i veneti sono rimasti vicini nel punteggio. Solo ad un paio di minuti dal termine del confronto gli ospiti hanno preso un vantaggio di otto lunghezze, conservato fino alla conclusione della gara. Coach Roberto Ceriscioli ha commentato: "Abbiamo fatto qualche passo avanti rispetto all’ultima partita, ma dobbiamo ritrovare più continuità in attacco e più efficacia in difesa. Complimenti alper la prestazione". Quattro giocatori portopotentini hanno realizzato in doppia cifra (Vigoda, Bedzeti, Raimondi e Giaretti).