Basket femminile, Schio batte in casa le turche del CBK Mersin in Eurolega. 25 punti di Laktsa e doppia doppia di Juhasz

La Beretta Familanon trema ine trova un successo importante contro ledel CIMSA CBKnell’di! Le vicentine vincono col punteggio di 83-71 per la seconda fase della massima competizione continentale per club (girone E), con un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale che vale anche la prima sconfitta stagionale per lein Europa.25di una scatenata Kitija Laksa edi Dorka Katacon 11e 17 rimbalzi, con 11equamente divisi tra Costanza Verona e Ivana Dojkic per le ragazze vicentine. Per le ospiti invece 18di Iliana Rupert e 12di Bridget Carleton, con 11e 8 assist di Marine Fauthoux che non sono bastati a ribaltare l’inerzia di una partita dove lehanno sofferto soprattutto a rimbalzo (42-27).