Basket, Efes Istanbul e Olimpia Milano è una sfida tra squadre ferite

Torna l’Eurolega e domani l’EA7 Emporio Armanisarà ospite dell’per la ventitreesima giornata del torneo continentale. E alDevelopment Center si affronteranno due formazioni, reduci da due brutti ko e con un’infermeria che grida emergenza.Oltre il lungodegente Josh Nebo, infatti,deve ancora fare a meno di Fabien Causeur, mentre si è fermato, e resterà fuori due settimane, Nikola Mirotic. Tre assenze pesantissime, cui si aggiunge un Neno Dimitrjievic appena tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre sono in forte dubbio sia LeDay sia Bolmaro. In casa turca, invece, è arrivato il ko in campionato contro il Büyükçekmece, con Luca Banchi che ha dichiarato che è “un momento difficile e stiamo vivendo una grande delusione, ma dobbiamo restare calmi e concentrarci sulle nostre priorità”.