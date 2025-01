Tarantinitime.it - Bari, bombe carta al Municipio e la scritta “Vendetta per Ramy”. Incampo (NSC): «Le forze dell’ordine sono in pericolo, subito tutele e regole d’ingaggio»

Tarantini Time Quotidiano«Siamo in serio. È partita la caccia allo sbirro e prima che qualcuno di noi ci rimetta sul serio la pelle, urgono immediatamente protocolli operativi edi ingaggio per fronteggiare chi vuole vendicare la morte di».Così Vincenzo, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), in merito al raid avvenuto a, dove la sede delè stata devastata da vernice rossa eche hanno mandato le vetrate in frantumi. Sul posto anche una lettera con laper”.«Nonostante la magistratura inquirente abbia chiarito che la procedura di inseguimento è stata regolare – dice– continuano le minacce nei confronti delleconsiderate assassine, anche e soprattutto grazie e becera propaganda politica che ha condannato i carabinieri ancora prima dell’instaurarsi di un processo.