Bambina rapita Crepet | Un gesto disperato? Non può essere una giustificazione c’è dell’altro…

Il noto professore e psichiatra non vuole sbilanciarsi sul caso anche se ammette dirimasto sconcertato da quanto è avvenuto: “E’ allucinante”Una storia inquietante che ha sconvolto tutta l’Italia, soprattutto Cosenza dove è stati rapito con una semplicità disarmante un bambino sotto gli occhi della mamma e dell’intero personale sanitario. Una vicenda scioccante, soprattutto per la rapidità come è avvenuta. E per fortuna che la bimba è stata ritrovata con altrettanta rapidità.: “Un? Non puòunac’è dell’altro.” (Ansa Foto) Cityrumors.itUna situazione che quasi non sembra vera, soprattutto per come si è verificata. Una donna che è entrata con una facilità disarmante nella stanza dove era il piccolo, custodito insieme alla mamma e alle nonne che stavano lì per celebrare il lieto evento.