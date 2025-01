Ilrestodelcarlino.it - Balletto stile ’La dolce vita’

La stagione del Teatro Comunale di Cagli entra nel vivo domenica 26 gennaio alle 21 con ildi Milano. La compagnia diretta da Carlo Presta porta in scena "Lavita. Da Nino Rota a Hans Zimmer: viaggio nelle colonne sonore dei film più amati" carrellata emozionante, con le coreografie di Agnese Omodei Salè e Adriana Mortelliti, delle colonne sonore più iconiche del grande schermo. Ilè un viaggio emozionante tra le colonne sonore più note del grande schermo. Si inizia con un omaggio a Fellini "LaVita", "Amarcord", "8½" e "Romeo e Giulietta", con coreografie ispirate alla frenesia e allazza della vita romana che si muovono sulle note di Nino Rota. A seguire, le eleganti melodie di Henry Mancini per "Colazione da Tiffany", le composizioni epiche di Ennio Morricone per "C’era una volta il West" e "Nuovo Cinema Paradiso".