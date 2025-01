Ilrestodelcarlino.it - Ballarin, c’è il progetto del giardino inclusivo

Finalmente si torna a parlare diin commissione: le ultime novità sulla realizzazione del parco, infatti, sono state esposte due giorni fa in sala consiliare. Nello specifico sono stati toccati i temi dele della variante per ampliare l’area museale, ma l’illustrazione, com’era prevedibile, non ha convinto neanche un po’ la minoranza. Come esposto dai tecnici di Viale De Gasperi, il 27 dicembre i lavori al cantiere sono stati sospesi perché nel frattempo gli uffici hanno iniziato a rivedere ile quindi occuparsi del documento e inserirvi il, che si dovrebbe realizzare con i 450mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Carisap. Questo occuperà uno spazio nella parte ovest dell’ex campo, avrà una superficie di 1.400 metri quadri e al suo interno ci saranno pergolati, scivoli, una teleferica: strutture leggere protette da un elegante verde.