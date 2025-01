Ilrestodelcarlino.it - Ausl Bologna, il direttore generale Bordon ai saluti: andrà alla Regione Liguria

, 22 gennaio 2025 – Si avvia verso la conclusione l’avventura di Paolocomedell’di. Lo ha annunciato lo stesso manager friuliano, nominato al vertice dell’azienda sanitaria bolognese nel giugno 2020 in piena pandemia di Covid-19. Da giorni si rincorrevano rumors e voci sul suo possibile trasferimento in, all’interno del valzer di direttori generali die Policlinici, nonché figure tecniche dell’assessorato Sanità dell’Emilia-Romagna, in corso in queste settimane in viale Aldo Moro dopo le elezioni di novembre. “Ho dato la mia disponibilità per accettare la nomina didell’Area Sanità e Welfare della– ha detto–. Ci ho pensato qualche giorno perché è un ruolo nuovo per me, mai ricoperto in passato.