Attenzione: prestare l'auto senza delega può costare fino a 3.636 euro

Milano - Le nuove normative del Codice della Strada impongono sanzioni severe per chi presta il proprio veicolounaformale, con multe che possono raggiungere i 3.636e il possibile ritiro della carta di circolazione. Con l'entrata in vigore delle recenti modifiche al Codice della Strada, glimobilisti italiani devonoparticolarenel concedere l'uso del proprio veicolo a terzi. Secondo le nuove disposizioni, è obbligatorio redigere unaformale cherizzi un'altra persona a guidare il veicolo. Tale documento deve includere dettagli come il nome del conducente, il numero di targa del veicolo e la durata del prestito. Inoltre, la normativa stabilisce che un veicolo può essere guidato da una persona diversa dal proprietario per un massimo di 30 giorni consecutivi.