Game-experience.it - Astro Bot ha “quasi superato Nintendo nel suo stesso gioco”, secondo Reggie Fils-Aime

Durante i New York Game Awards,Bot ha ricevuto un riconoscimento straordinario da parte di-Aimé, storico ex-presidente di-Aimé, noto per il suo spirito ironico ma diretto, ha dichiarato che il titolo sviluppato da Team Asobi ha “al suo“.Un’affermazione questa che ha effettivamente un certo peso, considerando la reputazione dicome leader nel genere platform. Questo elogio arriva in un contesto di successi per il titolo di Sony con protagonista l’ormai iconico robottino, capace di conquistare vari premi prestigiosi, imponendosi come una delle esperienze videoludiche più memorabili degli ultimi anni.Durante l’evento di cui sopra quindi,Bot ha vinto il premio principale come Migliordell’Anno, insieme ad altri riconoscimenti come la migliore colonna sonora e il migliorper bambini.