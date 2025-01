Secoloditalia.it - Askatasuna, oltre alla violenza il razzismo. I paladini dell’accoglienza scoperti a dare “la caccia al negro”

Insulti razzisti e comportamenti prevaricanti, all’occorrenza anche violenti, nei confronti dei migranti. Sono quelli dei “bravi ragazzi” del centro socialeche emergono da un’inchiesta giornalistica andata in onda a Quarta Repubblica, il programma di Rete 4 condotto da Nicola Porro. L’inchiesta è basata su un’informativa della Polizia di Stato, consegnataprocura torinese nell’ambito di un’indagine che ha portato a processo 26 esponenti del centro sociale torinese: 16 per associazione a delinquere e gli altri peraggravata contro pubblico ufficiale ed estorsione, per una richiesta complessiva da parte della Procura di 88 anni di reclusione.Gli insulti razzisti dei “bravi ragazzi” dell’Nelle intercettazioni della Digos, riferite durante la trasmissione, alcuni militanti antifascisti conversano tra loro, parlando di “un bel negretto sano da prendere già fatto e finito da allevare come un bianco che sia già in grado di pisciare da solo, che è stato già svezzato e al massimo spendi un po’ di più a fargli un po’ di imprinting perre via i complessi.