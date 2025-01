Anziana truffata, ma il tassista capisce tutto e smaschera la truffatrice

Leggi su Dayitalianews.com

Le truffe a danno degli anziani sono purtroppo all’ordine del giorno e l’ennesima si è consumata a Ceggia, nel veneziano, dove è caduta vittima dell’ennesima truffa una donna. Ad assistere alla scena fortunatamente c’era un attentoche, insospettitosi, ha chiamato i carabinieri sventando la truffa e facendo finire in manette la.La truffaI fatti risalgono a lunedì 20 gennaio, quando unha accompagnato una donna 45enne di origini ceche dalla stazione di Mestre fuori ad un’appartamento a Ceggia. Alera stato chiesto di aspettare e l’uomo così ha fatto, ma sotto i suoi occhi si è verificata una scena strana e per certi versi preoccupante.La 45enne ha incontrato un’, che le ha consegnato 800 euro in contanti più una borsa contenente svariati gioielli per un valore di diverse migliaia di euro.