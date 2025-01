Iltempo.it - Antifascisti su Marte anche in Germania: "Minimizza il nazismo, non entri nel Paese"

Glisusonoin. Non è solo la sinistra nostrana a vedere un saluto romano nel gesto fatto da Elon Musk nel discorso per l'insediamento del presidente americano Donald Trump. E se Pd e intellighenzia progressista di casa nostra vede il proprietario di SpaceX e Tesla con la camicia nera e il fez, il partito della Sinistra tedesco (Die Linke), chiede un «divieto di ingresso» inche viene accostato nientemeno al zanismo. Insomma, Musk deve essere bandito dala causa della sua «banalizzazione del nazionalsocialismo», delle «dichiarazioni antisemite» e del suo «saluto romano», ha dichiarato Janis Ehling, segretario federale di Die Linke, come riferisce il partito tedesco. Ma con quali motivazioni? Secondo Ehling, sono tre i motivi per i quali dovrebbe essere preso in considerazione il divieto di ingresso per Musk.