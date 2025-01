Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 22/01/25: Tina Cipollari e Gianmarco Steri continuano le loro conoscenze, maretta nel trono di Francesca

Leggi su Isaechia.it

Si sono appena concluse le registrazioni delle nuove puntate di, il fortunato dating show di Maria De Filippi.Cosa vedremo nei prossimi giorni? Ecco qualche interessante anticipazione fornita da Lorenzo Pugnaloni.Ecco cosa è accaduto nel parterre delclassico del programma di Canale 5:Si parte daldi. In studio torna una dei corteggiatori che era sceso la prima volta. Il suo nome è Cosimo eaccetta di uscirci per una cena.fa lo speed date al centro studio con dieci ragazze e decide di tenerne solo una. Non ha fatto ancora esterne.Per quanto riguardaSorrentino, ha discusso parecchio conMeo perché lei nella registrazione di ieri non ha voluto ballare con lui dato che Gianluca Costantino si era infastidito e ci era rimasto male per il bacio tra lei e