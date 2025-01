Ancora 3 giorni per attivare gratis fibra Tim a 2490€

.com - Ancora 3 giorni per attivare gratis fibra Tim a 24,90€

Leggi su .com

Mancano solo treper poterTim al costo di 24,90 euro al mese con tutto incluso, chiamate ed Internet senza limiti con velocità fino a 2,5 Gbps e uno sconto per i clienti mobile dell’operatore blu.Oltre a non pagare i costi di attivazione e ottenere connessione e chiamate senza limiti hai anche la possibilità diintrattenimento TV a costo vantaggioso. Offerte TimOffertaWINDTRE con Amazon Prime in regalo e modem inclusoAttivaTim entro il 25 gennaioTIM si distingue per l’uso di tecnologie avanzate, tra cui laottica FTTH, che offre velocità fino a 2,5 Gbps, ideale per:Streaming senza interruzioni: goditi i contenuti in 4K senza buffering.Fluido di gioco online: Nessuna latenza o ritardo durante le sessioni di gioco.