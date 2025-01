Sport.quotidiano.net - Alta Maremma e Sticciano in campo. L’undici di Franchi vuole i tre punti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Recupero della quattordicesima giornata oggi per il campionato di Terza categoria. Alle 14.30 allo stadio "Cecchi Gori" di Roccatederighi si sfidanoper recuperare il turno non disputato due settimane fa a causa del maltempo. La nebbia in quell’occasione aveva avvolto ildi Roccatederighi costringendo il direttore di gara al rinvio dell’incontro. Oggi le due formazioni si affrontano per un mezzo derby che potrebbe rilanciare proprio l’di mister Nello. I "calabroni" gialloneri infatti sono secondi in classifica con 31, a quattro lunghezze dalla capolista Alberese. Vincere oggi vorrebbe dire rifarsi sotto alla capolista e tallonarla con un solo punto di distanza in vista di domenica. Lodi mister Papini, invece, terzultimo con 8, prova a dar fastidio ai cugini cercando la seconda vittoria in campionato.