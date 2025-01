Ilrestodelcarlino.it - Alma, parla Auspici: "Due cavalieri bianchi per chiudere il cerchio"

Alza il telefono Teodosioe scatta la classica risata omerica. "Evidentemente c’è qualcuno che vuol buttare all’aria il progetto", dice.della sua fabbrica o del ritorno dell’a Fano? "No, la fabbrica no. Si vuol buttare a mare il progetto dell’. Perché io come appassionato ed ex giocatore vorrei che la squadra simbolo della città tornasse ai fanesi e al ’Mancini’". Sì, ma secondo lei lo scherzo da prete – l’invio a luglio dei vigili urbani nella sua azienda e l’ordine di cessare l’attività – da che parte arriva? "Secondo me bisogna guardare un po’ lontano e non vicino. Perché, guarda caso, il tutto nasce proprio quando si era in piena campagna per le amministrative". Va bene, ma l’attuale giunta, che ha puntato tutto sul progetto del Fano Calcio, come vede questa sua mossa? "Onestamente ho trovato la giunta guidata da Serfilippi neutrale su questa vicenda".