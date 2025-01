Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo in Emilia Romagna: maltempo dove e quando

Bologna, 22 gennaio 2025 – La buona notizia è che la perturbazione rimasta “invischiata”, ormai da qualche giorno, nelle regioni del Centro-sud (con effetti, sia pur marginali, anche sull’), sta per lasciare il Paese. La cattiva notizia è che, al suo posto, ne arriverà un’altra: tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio, dunque, si aprirà una nuova fase dial Centro-nord. Per questa ragione, gli espertidi Arpae, di concerto con la Protezione civile regionale, ha emanato un’di colore ‘giallo’ (criticità ordinaria), valida dalle ore 00:00 di giovedì 23 gennaio alla stessa ora di venerdì 24. Vediamo, dunque, nel dettaglio, quali sono le aree più interessate dal peggioramento. L’per giovedì 23 gennaio 2025 Cosa dobbiamo attenderci? La tendenza per il weekend: previsioniLa tendenza per la prossima settimana Previsionigiorno per giorno L’per giovedì 23 gennaio 2025 “Per la giornata di giovedì 23 gennaio – si legge nel bollettino di Arpae - sono previste precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio, più probabili sulle aree di crinale centro-occidentali, che potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore centro-occidentale della regione, con localizzati superamenti della soglia 1.