Al teatro Alaleona ‘Terapia di Gruppo’ con Chiara Becchimanzi

Dopo il successo dell’anteprima di Giorgio Montanini continua la rassegna di ‘Stand Up Comedy’ alla prima edizione alDomenicodi Montegiorgio che venerdì alle 21 proporràdicon. Lo spettacolo è una sorta di flusso di coscienza esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure. In forma di terapia di gruppo, ovviamente: nessuno escluso e potrebbe succedere di tutto: e questo perché il pubblico sarà sempre coinvolto in prima persona, tanto da determinare la direzione che prenderà il discorso. Dall’ hic et nunc ai massimi sistemi, dalla personalissima esperienza di un’attrice autrice regista stand up comédienne traslochi sgomberi l’arrotino e l’ombrellaio a quella di ogni spettatore e spettatrice, per riderci di noi stessi, conoscerci, innamorarci, magari insultarsi, ma per alla fine sentirsi tutti meglio di prima.