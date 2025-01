Gamberorosso.it - Ai Castelli Romani apre un ristorante con un team giovanissimo al posto di una storica osteria di paese

Era lo scorso luglio quando le porte dell’Acqua Bulle si chiudevano a Nemi, senza dare spiegazioni, ad appena due anni dall’apertura. Lo splendido dehors panoramico a strapiombo sul lago, particolarmente suggestivo di sera, rimane vuoto per mesi. Per fortuna però, oltre quello che poteva essere un bel contenitore, qui c'è e c’era sostanza, ovvero la cucina dello chef Francesco Caputo, creativa, contemporanea e di forte impronta personale. Oggi sappiamo che la veloce chiusura era dovuta a problemi strutturali e urbanistici indipendenti dalla volontà dei soci Lorenzo Giuliani e Claudia Marina Negru, che avevano reso il locale inagibile. E, dopo una lunga corsa contro il tempo di 6 mesi, il progetto riprende vita a Grottaferrata ufficialmente il 20 gennaio, in un indirizzo già molto noto in zona, quello dove si trovava lainsegna castellana dell'Oste della Bon'Ora.