Agricoltura la Maremma si divide | La Cia non aderirà alla protesta

Ingli agricoltori sono pronti a marciare con i propri trattori per gridare alle istituzioni le difficoltà del comparto e chiedere lo stato di crisi per l’italiana. Per il presidente di Cia Grosseto, Claudio Capecchi, "quando gli agricoltori scendono in piazza ci vuole sempre molto rispetto". Dopo di che è opportuno capire i motivi che spingono gli agricoltori a mobilitarsi con forme dianche eclatanti. Il riferimento è alle prese di posizione del Coordinamento Agricoltori e Pescatori italiani (Coapi) che per martedì 28 ha annunciato una nuova manifestazione con i trattori sulle strade simile a quella dello scorso anno. Iniziative alle quali le associazioni di categoria non aderiscono. "Lo scorso anno abbiamo incontrato gli agricoltori – prosegue Capecchi –, lo abbiamo fatto prima delle plateali manifestazioni di inizio anno e lo abbiamo fatto anche nel 2023.