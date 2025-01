Gqitalia.it - Agli Australian Open gli orologi sono belli e appassionanti quanto il tennis

Glientrati nella fase finale del torneo, dove inizia l'azione vera e propria. Holger Rune ha perso contro Jannik Sinner lunedì, con una rete rotta che ha contribuito al dramma del re danese, e il numero quattro del mondo Taylor Fritz è fuori dal torneo, mentre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz siaffrontati ieri in una replica della finale olimpica di Parigi, vinta anche questa volta dal serbo.Quando si parla di, i migliori giocatori maschili e femminili del mondo mostrano sempre i loro numeri migliori anche fuori dal campo, proponendo pezzi spettacolari, e glinonda meno. Se Rolex resta uno dei preferiti, Jaeger-LeCoultre ha proposto dei segnatempo sorprendenti e altrettanto degni di un trofeo, per non parlare di un doppio Audemars Piguet e di tutta la potenza sfoggiata da Hublot.