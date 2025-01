Affitti cari e stipendi che non bastano l’Odissea della casa per giovani lavoratori e studenti | Sempre di più non se la possono permettere

Leggi su Open.online

Non si arresta la crescita dei prezzi deglinelle città italiane, costringendo un numeromaggiore dia dover scegliere tra l’indipendenza e una maggiore stabilità economica. Non va meglio ai prezzi di acquisto, che salgono quasi ovunque, con picchi di aumento del 24% rispetto al 2019. Uno scenario nel quale i più penalizzati sono. I primi spesso non hanno un reddito, e gravano sulle tasche delle proprie famiglie, i secondi unoo ce l’hanno, ma non di rado si rivela insufficiente per poter vivere da soli, anche con lauree richieste come quella in Medicina. Un medico specializzando, infatti, guadagna tra 1.600 e 1.700 euro al mese. Cifre comunque ben sopra la media, dato che iunder 30 si fermano in media a 14 mila euro l’anno.