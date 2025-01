Zonawrestling.net - AEW: Ricky Starks ha chiesto il licenziamento

La situazione dinon appare sugli schermi della AEW dall’episodio del 30 marzo di Collision, e secondo recenti report la situazione dietro le quinte sarebbe più complessa del previsto.Le rivelazioni di WrestlePuristsSecondo quanto riportato da Ibou di WrestlePurists,avrebbedi essere licenziato dalla AEW, ma Tony Khan avrebbe rifiutato la richiesta. Nel frattempo, l’ex campione di coppia sta lottando in eventi indipendenti per mantenere alta la sua visibilità.“Alla fine, sono successe delle cose che l’hanno messo ai margini della AEW”, ha spiegato Ibou. “Ci sono molti aspetti, la maggior parte dei quali non verranno mai resi noti. Ma alla fine c’è stata una rottura, ed è andata così. Hadi essere liberato dal contratto, Tony non lo concederà e aspetterà semplicemente la scadenza.