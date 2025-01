Lanazione.it - Admiral 78, presentato a Carrara il nuovo megayacht di lusso

Leggi su Lanazione.it

, 22 gennaio 2025 – La scena della nautica diitaliana è illuminata da unprotagonista:78, l'ultima ammiraglia di The Italian Sea Group, è statopresso la sede di Marina di. Un progetto all'avanguardia per ile la sostenibilità Il, spiegano i costruttori, è figlio di un progetto che punta a fondere i canoni della nautica dicon tecnologie all'avanguardia e un deciso approccio green. Giovanni Costantino, Fondatore e Ceo di The Italian Sea Group, ha dichiarato con orgoglio: "La peculiarità di questorisiede nella nostra capacità innata di interpretare la bellezza in modo assoluto, curando meticolosamente ogni dettaglio. Questa è una passione che scaturisce dalla nostra essenza italiana, dall'italianità che ci distingue.