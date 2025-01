Terzotemponapoli.com - Adeyemi si avvicina al Napoli: primo sì per gennaio

Nuovi scenari sul mercato azzurroIlè in piena attività sul mercato invernale dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia, trasferitosi al Paris Saint-Germain. Con la trattativa per Alejandro Garnacho momentaneamente in stand-by, il club partenopeo ha deciso di esplorare altre opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi già considerati nelle scorse settimane, Karimdel Borussia Dortmund torna prepotentemente in cima alla lista delle priorità.Contatti con l’entourage diNelle ultime ore, ilha ripreso i dialoghi con il padre e gli agenti di. La situazione sembra essersi sbloccata: il calciatore tedesco, inizialmente riluttante a lasciare Dortmund prima dell’estate, avrebbe dato una prima apertura per un trasferimento già a. Una notizia che potrebbe accelerare i tempi della trattativa, mettendo pressione sul Borussia Dortmund per trovare un accordo in tempi rapidi.