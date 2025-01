Ilgiorno.it - Addetti customer care e assistenza auto/casa

Datore di lavoro Europ Assistance, contratto a tempo determinato, sede di lavoro Assago. Il profilo ideale è un italiano madrelingua e con inglese buono, problem solving e flessibilità oraria, orientamento al cliente, dimestichezza nell’utilizzo di strumenti informatici. Il candidato prescelto, all’interno della Centrale Operativa, sarà parte di una squadra che darà il necessario aiuto e supporto ai clienti. L’obiettivo degli operatori Europ Assistance è organizzare il soccorso stradale dei clienti ovunque si trovino (ID-87346). È prevista una formazione iniziale, interamente in presenza negli uffici di Assago. Inizio a febbraio 2025. Altra opportunità, sempre per Europ Assistance, sempre a tempo determinato e in presenza negli uffici di Assago. L’azienda cerca un “agente“ (ID-87350) che fornirà consulenza telefonica o tramite chat a clienti attuali e potenziali su polizze e servizi di