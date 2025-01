Lanazione.it - Acqua potabile inquinata, la Toscana è tra le peggiori d’Italia. Città per città, la mappa di Greenpeace

Firenze, 22 gennaio 2025 – I Pfas sono sostanze chimiche utilizzate fin dalla metà del secolo scorso in numerosi processi produttivi. Una volta disperse nell’ambiente, queste sostanze risultano estremamente persistenti e possono avere effetti negativi sulla salute come danni al fegato, malattie della tiroide, obesità, problemi di fertilità e cancro. Negli scorsi mesi di settembre e ottobre,ha effettuato un lungo e complesso monitoraggio delle acque potabili di tutta Italia per verificare la presenza di questi Pfas. L’inchiesta e le sostanze rilevate La situazione inIl caso di Arezzo Il confronto con gli altri paesi L’inchiesta e le sostanze rilevate Le analisi, condotte da un laboratorio indipendente e certificato, hanno determinato la presenza di 58 molecole riconducibili a questo genere di sostanze.