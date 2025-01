Ilgiorno.it - A Varese niente alcol dopo le 10 di sera: moratoria su vendita e consumo di vino e birre fino alle 6 del mattino

Leggi su Ilgiorno.it

, 22 gennaio 2025 –vietato ddieci disei delper le strade di. L’ordinanza del sindaco entrerà in vigore venerdì24 gennaio 2025. L’obiettivo è triplice: “contenere” la movida entro parametri di “normalità”, ovvero ridurre le conseguenze di ubriacature fuori controllo sull’ordine pubblico, educare o comunque portare i più giovani a essere consapevoli che unpiù consapevole d’non significa divertirsi di meno, garantire la quiete pubblica. La misura che era stata annunciata dal sindaco Davide Galimberti a novembre, diventa così strutturale. L’ordinanza resterà infatti in vigore tutto l’anno. Ma cosa prevede la nuova norma del regolamento di Polizia urbana? In pratica, il divieto delin strada, del trasporto e dellaper asporto di bevandeiche nella fascia orariale e notturna.